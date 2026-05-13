Recent Posts

Yinz Want to Act!

Wednesday, May 13th, 2026 // Forbes Avenue,Interviews

On this week’s episode of Forbes Avenue, Steven Post interviewed Jaime Slavinsky, founder and artistic director of Ensemble Actors Studio. They explored Jaime’s journey into acting and teaching, the importance of artistic community, and how Ensemble Actors Studio is helping actors in Pittsburgh grow creatively and professionally.

They also discussed the All Things Pittsburgh Play Festival, the realities of running an arts organization, opportunities for performers in the Pittsburgh region, and why creating a supportive environment matters so much in the acting world.

Whether you’re an aspiring actor, a theater lover, or simply interested in Pittsburgh’s creative scene, this episode offers an inside look at the passion and work behind a growing local arts community.

Listen to the episode: Jaime Slavinsky

Credits:
Steven Post: interviewer, researcher, audio engineer
Jon Heiman: audio editor
Recorded: April 8, 2026
WRCT debut: May 8, 2026

