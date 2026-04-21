Going to the Movies with JFilm

Tuesday, April 21st, 2026 // Forbes Avenue,Interviews

For this episode of Forbes Avenue, we spoke to Shanna Carrick, the executive director of ⁠Film Pittsburgh⁠. We talked about Pittsburgh’s cultural scene and why people should still go to the movies in the modern age of streaming.

We also talked about the upcoming JFilm festival! ⁠JFilm⁠ will be running from April 30 to May 10 this year and showcasing independent Jewish-themed movies. This year, they’ll be showing everything from coming-of-age dramas to documentaries, including “Steal This Story, Please!” which highlights Amy Goodman, the host of independent news program “Democracy Now.” (WRCT is the Pittsburgh affiliate, so you can tune in to “Democracy Now” here every morning at 8am.)

You can find the schedule for JFilm ⁠here⁠ if you need something to do after the NFL draft!

Listen to the interview: Film Pittsburgh

Riona Duncan, host, audio editor, audio engineer, researcher
Recorded March 20, 2026; WRCT debut April 21, 2026.

  • Recent Posts

  • Archives