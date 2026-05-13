April Wine in May!

Wednesday, May 13th, 2026 // Interviews,News

Thursday May 14, join your Rockin’ Attorney, Eric Jackson Lurie, when longtime lead guitarist/vocalist, Brian Greenway of April Wine joins Court’s in Session.

As a member of one of the most successful Canadian bands of all time, Brian has written and played on major FM radio staples such as “Roller,” “I Like to Rock,” “Just Between You and Me,” and “Sign of the Gypsy Queen.” 

Slated as the opening act for Triumph’s  North American reunion tour, Brian is leading April Wine around the continent before massive crowds of old and new fans alike. Tune in to hear about his legacy in the band and the future of April Wine in the years to come.

Thursday May 14 at 8:00 p.m. — replayed Sunday May 17 right here on WRCT 88.3 FM, Pittsburgh, and streaming online at wrct.org 

  • Recent Posts

  • Archives