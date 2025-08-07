Recent Posts

Guitar Great Talks the Blues

Thursday, August 7th, 2025 // Interviews,News

Shortly after 8:00 p.m. tonight, August 7, Dead Daisies‘ lead guitarist, Doug Aldrich, joins your Rockin’ Attorney, Eric Jackson Lurie on WRCT’s Court’s In Session to discuss the new blues album Lookin’ for Trouble that was recorded in the legendary Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama!

Returning for his second appearance on Court’s in Session, Doug will discuss the change in musical style for the band’s new album, the recording sessions together in the studio and the decision to forgo overdubbing in an effort to keep the band’s unadulterated original takes.

Doug’s curriculum vitae includes being the lead guitarist for Ronnie James Dio as well as for David Coverdale as a member of Whitesnake. He’s been an original member of the Dead Daisies since the inception of the supergroup – which includes former members of the Guess Who, Motley Crue and other bands.

Tune in tonight at 8:00 p.m. or catch the replay this Sunday, August 10, at 10:00 p.m., here on WRCT Pittsburgh 88.3 FM or streaming worldwide at wrct.org!