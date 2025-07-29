Recent Posts

Pittsburgh’s All Together Now Festival

Tuesday, July 29th, 2025

During the 11:00 a.m. hour on Wednesday, July 30, WRCT’s Whiskey Before Breakfast will feature a preview of Pittsburgh’s All Together Now music festival. The festival, occurring at locations all over Pittsburgh Thursday, August 7 through Sunday, August 10, will be raising awareness of the contributions immigrants have made to the Pittsburgh area and will be raising funds for the Collaborative for Immigrant Impact.

We’re expecting members of two local bands to play live on the air during the preview! From the Celtic & Contradance side of the musical family, Devilish Merry and, from the bluegrass side of the family, Slag Mountain. It should be an exciting and fun way to get the show under way! Don’t miss the excitement on 88.3 FM, WRCT Pittsburgh, or streaming from this very website!

The program will also be repeated on Thursday, August 7, at 9:00 a.m. on 88.3 FM & www.wrct.org, and be posted to Mandorichard’s Mixcloud page: www.mixcloud.com/mandorichard

