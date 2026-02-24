Recent Posts

Ryan Roxie on Court’s in Session

Tuesday, February 24th, 2026 // Interviews,News

Tune in Thursday February 26 at 8:00 p.m. to WRCT’s Court’s in Session when long time Alice Cooper lead guitarist, and fan favorite, Ryan Roxie, joins the show.

Alice Cooper has a reputation for having top guitarists in his ensemble. Ryan has had the longest run as lead guitarist — and songwriter — in Alice Cooper’s band, joining in 1996.

With a brand new single “Fight Another Day” — and its music video — out, Ryan will join your Rocking Attorney, Eric Jackson Lurie, to talk about getting back into the studio, touring with Alice Cooper, and his special bond with fans here in Pittsburgh.

Tune in Thursday February 26 at 8:00 p.m. to catch the interview and new single. Right here on WRCT, 88.3 FM Pittsburgh and streaming online at wrct.org. Replay to air Sunday March 1 at 10:00 p.m. EST.