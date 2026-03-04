Recent Posts

Did you miss Joe Troop’s appearance on Whiskey Before Breakfast?

Wednesday, March 4th, 2026 // Interviews,News

This morning, Mandorichard hosted Joe Troop of Larry & Joe on WRCT’s Whiskey Before Breakfast. Joe was very engaging as he described how he, from North Carolina, and Larry Bellorín, of Monagas, Venezuela, have collaborated on joyous new music that combines the instruments, the music, and the traditions of many countries in the Americas! Mando reports that it was one of the most fun conversations he’s had on WRCT!

Larry & Joe will be in Pittsburgh at UU SongSpace on Saturday March 14 — right up Morewood Avenue from the CMU Campus!

If you missed the conversation this morning, you can hear it at about 9:15 a.m. on Thursday, March 12, on the encore broadcast of Whiskey Before Breakfast. Or you can go to Mandorichard’s MixCloud page to play it, and many other WBB interviews, on demand!