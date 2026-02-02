Recent Posts

How Historians Learn From Each Other, and a Discussion on Street Names

Monday, February 2nd, 2026 // Forbes Avenue

This week on Forbes Avenue, we talked with high school history teacher Tom Lisak and Andrew Bensch, a Pittsburgh historian and former student of Mr. Lisak’s, on their research and converging interests in Pittsburgh’s rich background. The pair walked us through how they began working together, their research process, and a brief glimpse into the type of content their podcast will include. They look forward to ongoing creation of this project, and hope it will allow listeners to see just how much history surrounds you in your day to day life.



Abriana Bensch, host, audio engineer, researcher

Recorded January 5, 2026; WRCT debut February 3, 2026