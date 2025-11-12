Recent Posts

Anatomy of the Ear 2025 is here! November 14 – 16

WRCT proudly presents Anatomy of the Ear, Friday through Sunday, November 14 – 16! This year’s schedule is packed with a variety of music you don’t want to miss!

During our Anatomy of the Ear celebration, 51 WRCT hosts will take turns spinning tracks from some of their favorite music genres; each hour will feature a different musical genre!

So, tune in to 88.3 FM from 11:00 a.m. to 4:00 a.m. Friday through Sunday (and early Monday) for hour-long musical blocks of the genres you love mixed with ones you never knew you were missing: From Australian Psych Rock and Bolero to Old School Gabber and Crypto Folk! Tune in as our DJs come together to showcase the unique variety that WRCT has to offer. What new genres will you discover?

Thanks very much to Spirit, Piada, Sidecar, and Spak Brothers for underwriting this year’s Anatomy of the Ear!

Don’t miss it! All happening November 14 – 16 (well, into the wee hours of the 17th, too!) on 88.3 FM, Pittsburgh, or streaming from this very website!

Anatomy of the Ear Schedule

Friday, November 14
11:00 AMLatin Pop
NoonSpace Jazz
1:00 PMEDM Trap
2:00 PMAustralian Psych Rock
3:00 PMBolero
4:00 PMCosmic Disco
5:00 PMPaisley Underground
6:00 PMBedroom Pop
7:00 PMBlues Powerhouse
8:00 PMAlternative R&B
9:00 PMEmo-adjacent Punk
10:00 PMQawali
11:00 PMBalearic Beat
Saturday, November 15
MidnightElectroclash
1:00 AMBroken Beat
2:00 AMRiot Grrrl
3:00 AMBoogie
11:00 AMAlternative Dream Rock
NoonFiddles Hot!
1:00 PMTransportation Sound FX
2:00 PMPersian Pschedelic
3:00 PMFolktronica
4:00 PMCommunity <3
5:00 PMAnison
6:00 PMStoner Metal And Rock
7:00 PMSasscore
8:00 PM2010s Tumblcore
9:00 PMElectronic Body Music
10:00 PMChinese Bounce Music
11:00 PMSchranz
Sunday, November 16
MidnightOld School Jabber
1:00 AMDeconstructed Club
2:00 AMProgressive House
3:00 AMAmapiano
11:00 AMIndie Rock
NoonKorean R&B
1:00 PMAmbient
2:00 PMBlack Classical
3:00 PMNardcore
4:00 PMRoots Rock
5:00 PM90s R&B
6:00 PMOrchestral Rap
7:00 PMFlamenco Fusion
8:00 PMMusicals
9:00 PMIndie Dance
10:00 PM20th Century Classical
11:00 PMForest Folk
Monday, November 17
MidnightFilk
1:00 AMCryptoFolk
2:00 AMGrindcore
3:00 AMDoo-Wop

