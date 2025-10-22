Recent Posts

Former Blues Prodigy Returns to Court

Wednesday, October 22nd, 2025 // Interviews,News

It was thirty years ago that a 17 year-old blues prodigy released the landmark album Ledbetter Heights – an album that would sell enough records to be declared platinum and, therefore, establish the career of Kenny Wayne Shepherd

This week, Kenny returns to WRCT’s Court’s in Session to announce that his 30th Anniversary Ledbetter Heights tour will include a stop at the Palace Theatre in Greensburg on April 19.  Kenny and Eric Jackson Lurie will discuss the tour, Kenny’s upcoming album, and spin tunes from Kenny’s latest release Young Fashioned Ways with blues legend Bobby Rush.  

This Thursday night — October 23 — at 8:00 p.m. – with a replay Sunday October 26 at 10:00 p.m. – right here on WRCT 88.3 FM and streaming at WRCT.org. 

