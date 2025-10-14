Recent Posts

The History of West View

Tuesday, October 14th, 2025 // Forbes Avenue

This week on Forbes Avenue, we discussed the history of the West View with Andrew Bensch, a former archivist for the borough.

We started the discussion by going all the way back to the Native American tribes of the area. Then we talked about when Pittsburgh was on the frontier and followed the history of West View up til today! We also talked about the rise and fall of West View Park, which was an amusement park that competed with Kennywood throughout most of the 1900s. Tune in to learn a fun local history lesson over fall break!

Listen to the episode: Andrew Bensch

Abriana Bensch, host, audio engineer, researcher
Riona Duncan, audio editor
Recorded April 18, 2025; WRCT debut October 14, 2025

