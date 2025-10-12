Recent Posts

Uli Jon Roth makes his WRCT Debut!
German guitar legend and founding member of The Scorpions, Uli Jon Roth, will be joining your Rockin’ Attorney, Eric Jackson Lurie on Court’s in Session, Thursday October 16 shortly after 8:00 p.m.
One of the premier rock guitarists in the world, Uli Jon Roth left the Scorpions to pursue his own vision of classically oriented guitar rock in the late 1970s. Since then he has recorded numerous albums cementing his legacy as one of the greatest rock guitar players of all time. Armed with his Sky guitar — featuring extra strings and extra scalloped frets — Uli is coming to Pittsburgh, November 12 to Jergel’s with a full band and a string quartet for his Pictures of Destiny tour. Uli and Eric will discuss his one of a kind guitar, his upcoming recordings entitled “Requiem for an Angel” and his half classical/half rock concert here in Pittsburgh!
Don’t miss this interview! Live, Thursday, October 16 just past 8:00 p.m. with a replay Sunday, October 19th at 10:00 p.m. right here on WRCT, 88.3 FM and streaming at WRCT.org.
