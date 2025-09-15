Recent Posts

Fall 2025 Schedule is Live!

Monday, September 15th, 2025 // News

Our Fall 2025 Schedule is live! Click on the SCHEDULE link in our website’s header to see the Summer 2025 schedule.

WRCT’s student and community volunteers always provide you with the intelligent, energetic, and diverse programming you’ve come to associate with WRCT. Some of your favorite shows may have moved to new time slots; and lots of new shows are on the schedule. Tune in to WRCT to discover some new favorite shows!

Whether they’re live in the studios or broadcasting from their home studios, WRCT student and community volunteers produce Pittsburgh’s best variety of music and public affairs programming — 24 hours a day, 7 days a week, on 88.3 FM, Pittsburgh, or streaming from this very website!