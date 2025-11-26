Recent Posts

Poe finds a musical home in the Gaming World

Wednesday, November 26th, 2025 // Forbes Avenue,Interviews

We recently had an in-depth conversation with Poe about her music, her career, and her involvement in the Alan Wake II video game project.

During the course of our conversation, Poe revealed herself to be a sensitive and profound artist who has reveled in her recent collaboration with Sam Lake and the rest of the Alan Wake team. Poe created the song “This Road” and other parts of the game’s award-winning soundtrack, and she connects in the real world with both gamers and her fans through The Lake House, a DLC (downloadable content) expansion of the Alan Wake II Universe. Gamers and Poe fans can visit The Siren Society ARG website to participate.

Along the way, we learned a lot about the creation of her 2000 album Haunted, the difficulties Poe had in her career in the early 2000s, and about the music industry itself. Fascinating how she has found more creative freedom in the Alan Wake virtual world than she ever has in the commercial streaming world!

Listen to our conversation with Poe

Note: The full nine minute version of “This Road” is not currently available to stream. It is available on limited edition vinyl at www.poestuff.com and within the Alan Wake II game. It can be heard on select radio stations like WRCT. The archived copy of the interview contains a more in-depth version of our conversation with Poe but does not include “This Road.” “This Road” is included when this interview is rebroadcast on WRCT.

Steven Post, researcher and interviewer

Richard Gordon, recording engineer, audio editor

Recorded: November 6, 2025

WRCT debut: November 25, 2025